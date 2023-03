T-Mobile US will Kaena übernehmen. Die Gesellschaft ist ein US-Discountanbieter von Telekommunikationsdienstleistungen. Dies wäre mit einem Gegenwert von bis zu 1,35 Milliarden Dollar die größte Transaktion seit der Fusion mit Sprint. Die Übernahme soll zu 39 Prozent in bar und zu 61 Prozent in Aktien finanziert werden. Zu Kaena gehören Mint Telecom, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...