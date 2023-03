MS Industrie meldet für das Jahr 2022 vorläufigen Zahlen zufolge einen Anstieg der Betriebsleistung um über 25 Prozent auf 206 Millionen Euro. Den Auftragsbestand beziffert man per Ende 2022 auf 144 Millionen Euro - dies sei ein historischer Höchststand, so das Unternehmen aus München am Donnerstag. Vollständige, geprüfte Zahlen für 2022 will MS Industrie ...

