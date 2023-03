Bisher dient Copilot bei GitHub nur als Programmierhilfe. Mit Copilot X sollen die KI-Fähigkeiten jetzt ausgebaut werden. Der neue KI-Assistent soll während des gesamten Entwicklungszyklus dabei sein. In der vergangenen Woche hatte OpenAI mit GPT-4 die neue Version seines KI-Modells an den Start gebracht, die leistungsfähiger und kreativer sein soll als ihr Vorgänger. Microsoft hat angekündigt, das System in viele seiner Produkte zu integrieren, etwa in die ...

