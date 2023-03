Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Schweizer Nationalbank (SNB) setzt ihren Straffungskurs fort und hat ihren Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte auf nun 1,50% angehoben, so Christian Lips, Chefvolkswirt von der NORD/LB.Bei Bedarf werde sie zudem am Devisenmarkt aktiv bleiben. Die jüngsten Turbulenzen rund um die Schieflage und schließlich Notübernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS hätten kurzzeitig die Unsicherheit erhöht, ob die SNB ihren geldpolitischen Kurs fortsetzen würde. Wie bereits die EZB und gestern die FED adressiere die SNB die Sicherung von Preisniveaustabilität und Finanzmarktstabilität aber mit unterschiedlichen Instrumenten. So stelle sie Banken umfangreiche Liquiditätshilfen bereit, u.a. über die Engpassfinanzierungsfazilität (EFF). ...

