Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Probleme im Bankensektor bleiben das beherrschende Thema an den Märkten, so die Börse Stuttgart.Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS habe die Märkte zu Wochenbeginn beruhigt. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei am Montag zu Handelsbeginn auf 140,30 Prozentpunkte geklettert. In der Folge hätten sich die Märkte erholt und der Euro-Bund-Future sei im Wochenverlauf bis auf 134,80 Punkte am Mittwochnachmittag gesunken. Nach der FED-Zinserhöhung um 0,25% sei es wieder etwas aufwärts gegangen. Zu Handelsbeginn am Donnerstag stehe der Euro-Bund-Future bei 136,30 Prozentpunkten. ...

