Rodenbach (www.anleihencheck.de) - Im Rahmen der aktuellen Diskussionen rund um die Bankenkrise hat die Marktstimmung einen herben Dämpfer erlitten - das ist auch Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments, nicht entgangen."Für europäische Anleger rücke die Krise durch die Pleite der Credit Suisse in den unmittelbaren Fokus", so Grüner. "Etwas differenziert betrachtet sind es dabei aber nicht die Zusammenbrüche der Banken an sich, die ein wirtschaftliches Risiko darstellen." Es gebe genügend Banken, die im Rahmen eines intakten Bullenmarkts gescheitert seien und dabei das Wirtschaftswachstum nicht gefährdet hätten. "Somit wirkt sich die Pleite einer oder mehrerer Banken nicht automatisch negativ auf die breiteren Märkte aus", meine der Experte. "Die tatsächlichen Probleme entstehen allerdings dann, wenn die zuständigen Behörden auf eine uneinheitliche Weise reagieren und es den Anlegern erschweren, Risiken zu erkennen und zu bewerten." ...

