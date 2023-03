Die Aktie von Mullen Automotive (WKN: A3C67R) ist am Montag vorbörslich um +5% auf 0,14 US$ gestiegen, nachdem das Unternehmen einen Sportwagen-Deal mit einem chinesischen Autobauer bekannt gegeben hat. War das nun der Wendepunkt für die zuletzt stark unter Druck geratenen Meme-Stock? Mullen Automotive ist ein US-amerikanischer Elektroauto-Bauer in spe. Auf der Los Angeles Auto Show in November 2021 hat der Hersteller erstmals seinen SUV "Mullen ...

