HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Encavis von 26 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf einen voraussichtlich vorsichtigen Ausblick des Betreibers von Solarparks und Onshore-Windkraftanlagen Ende März könnte ein Ausverkauf der Aktien folgen, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sollten potenzielle Anleger als exzellente Einstiegsmöglichkeit nutzen. Mit Blick auf die Änderungen in der Energiewirtschaft besäßen die Aktien eine hohe Qualität./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 08:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 08:19 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006095003

