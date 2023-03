NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Höhere Zinsen an den Kapitalmärkten dürften alle großen Autohersteller treffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Renault, Volkswagen, Mercedes und BMW besäßen eigene Kreditfinanzierer und seien mithin unmittelbar von der Entwicklung an den Kreditmärkten betroffen. Stellantis und Volvo kooperierten dagegen mit Partnern, sodass die Finanzierung nicht bilanzwirksam werde./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 22:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

