Der Herstellerabschlag für Medikamente steigt in Deutschland 2023 von 7 Prozent auf 12 Prozent an. 2024 soll er wieder auf 7 Prozent sinken. Dies beeinflusst auch die Zahlen von Haemato. Nach Berechnung der Analysten von First Berlin dürften sie 2023 auf dem Niveau von 2022 liegen. Demnach rechnen die Experten mit einem Umsatz von 251,07 Millionen ...

