Laut dem Bericht ISG Provider Lens führen steigende Kosten und schwindendes Fachwissen im Bereich von Legacy-Anwendungen zu einer Modernisierung der Mainframes

Im Zuge der Wiederherstellung des normalen Geschäftsbetriebs nach der COVID-19-Pandemie suchen Unternehmen in Europa derzeit nach innovativen und kostengünstigen Möglichkeiten, um die Zuverlässigkeit von Mainframes mit der Flexibilität der Cloud zu kombinieren, heißt es in einem neuen Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der Bericht ISG Provider Lens Mainframes Services and Solutions 2023 für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass eine stärkere Fokussierung auf aktualisierte IT-Infrastrukturen und die digitale Transformation zu einer entsprechenden Belebung des Marktes für Dienstleistungen rund um die Mainframe-Modernisierung geführt hat.

Obwohl viele Unternehmen in puncto Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit noch immer auf Mainframes angewiesen sind, können diese sich im Hinblick auf Innovationen als hinderlich erweisen, so der Bericht. Viele europäische Unternehmen sehen sich nicht in der Lage, zügig auf die Einführung neuer oder aktualisierter Produkte zu reagieren.

Unternehmen, die noch Mainframes betreiben, erkennen die Notwendigkeit, ihre Altanwendungen zu aktualisieren und mit Cloud-basierten Technologien zu kombinieren.

"Bei der Modernisierung von Mainframes haben fortschrittliche Unternehmen grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Migration oder Anpassung", sagte Anna Medkouri, ISG-Partnerin für die Region EMEA. "Sie können ihre Altanwendungen je nach Geschäftsfall in die Cloud verlagern oder diese Anwendungen mit Hilfe von APIs, Microservices und DevOps aktualisieren."

Beratungsunternehmen und professionelle Dienstleister bieten Lösungen zur Optimierung und Modernisierung von Mainframe-Systemen an, bei denen Prozesse automatisiert, Anwendungscodes analysiert und aktualisiert und DevOps eingesetzt werden, so der Bericht.

In der Vergangenheit haben europäische Unternehmen häufig auf kleinere IT-Anbieter gesetzt, die oft lokal präsent sind und Spezialisten zur Verfügung stellen können, die dieselbe Sprache sprechen, heißt es in dem Bericht. Doch trotz dieses multilingualen Umfelds gibt es in der Mainframe-Welt nur eine einzige Sprache, die wirklich zählt: COBOL.

Wenngleich Mainframe-Kunden mit dieser Einschränkung zu kämpfen haben, da die Kosten für die Anschaffung von Hardware, die Wartung und die Softwarelizenzierung steigen, bietet das Wachstum des Marktes für Mainframe-Modernisierung laut dem Bericht auch Chancen für Innovation, Automation und Konsolidierung.

"Die europäischen Unternehmen machen sich Sorgen, ob sie IT-Fachkräfte finden, die in der Lage sind, ihre Legacy-Systeme zu warten und zu verwalten", sagte Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Dies hat zu einer verstärkten Nachfrage nach externen Dienstleistern geführt, die zur Schließung der Qualifikationslücke beitragen können."

Der Bericht geht auch auf andere Entwicklungen auf dem europäischen Mainframe-Markt ein, beispielsweise auf den zunehmenden Trend zur Automatisierung von Migrations- und Testprozessen unter Einsatz von künstlicher Intelligenz und auf Maschinensprache basierenden Technologien.

Im Bericht ISG Provider Lens Mainframes Services and Solutions 2023 für Europa werden die Fähigkeiten von 47 Anbietern in fünf Quadranten bewertet: Mainframe-Modernisierungsdienste, Dienstleistungen zur Modernisierung und Transformation von Mainframe-Anwendungen, Mainframe as a Service (MFaaS), Mainframe-Betrieb und Software zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen.

Der Bericht bezeichnet TCS in vier Quadranten als führend, während Atos, Capgemini, Infosys und Kyndryl in jeweils drei Quadranten als führend eingestuft werden. Cognizant, DXC Technology, HCLTech und Wipro werden in jeweils zwei Quadranten als führende Anbieter genannt. Accenture, Advanced, Avanade (Asysco), AWS, Fujitsu, Google, Heirloom, Micro Focus, TmaxSoft und T-Systems werden in je einem Quadranten als führende Anbieter genannt.

Zudem wird HCLTech in zwei Quadranten als Rising Star ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach ISG-Definition bezeichnet. Atos, DXC Technology und mLogica werden in je einem Quadranten als Rising Stars eingestuft.

Eine kundenspezifische Version des Berichts ist erhältlich von FreeSoft.

Der Bericht ISG Provider Lens Mainframes Services and Solutions 2023 für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens Research

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengestützte Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit Dienstleister, die ihre Dienste weltweit anbieten, vor allem aber europaweit sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für Netzwerk-Betreibergesellschaften, Strategie- und Betriebsplanung, Change Management sowie Marktforschung und Analysen im Technologiebereich. ISG wurde 2006 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Stamford (Connecticut), beschäftigt über 1.600 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230323005271/de/

Contacts:

Presse:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

will.thoretz@isg-one.com

Kate Hartley, Carrot Communications für ISG

+44 (0)20 3457 6403

kate.hartley@carrotcomms.co.uk