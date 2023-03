Um 13:36 liegt der ATX TR mit -0.41 Prozent im Minus bei 6693 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 1.46% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +2.59% auf 63.4 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.70% auf 80.55 Euro und Porr mit +1.04% auf 13.66 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15182 (+0.37%, Ultimo 2022: 13923, 9.04% ytd). Die März-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ) , eine aktuelle News betrifft Green Shift: Green Shift unterzeichnet Kaufvereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung von 25 % an der privaten Explorationsfirma Pampa Litio S.A., die in Argentinien nach Lithiumvorkommen im Hartgestein sucht Immer wieder an dieser Stelle bringe ich nun die Formkurve. Wir zeigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...