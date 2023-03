Das internationale Klimaschutzbündnis Science Based Targets Initiative erkennt die AT&S Klimaschutzziele im Sinne des Pariser Klimaabkommens an. Die ambitionierten Ziele, die sich AT&S gesetzt hat, stehen nun offiziell in Einklang mit dem1,5-Grad-Ziel. Marina Hornasek-Metzl, Senior Director ESG bei AT&S, betont: "Uns ist bewusst, dass das nur der erste Schritt ist. Wir werden den Klimaschutz im Rahmen unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie weiter in allen Bereichen vorantreiben." Im Rahmen der nun bestätigten Klimaziele verpflichtet sich AT&S, jene Treibhausgasemissionen bis 2030 um 38 Prozent im Vergleich zu 2021 zu reduzieren, die aus direkter Freisetzung im eigenen Unternehmen sowie aus indirekter Freisetzung von Energielieferanten entstehen. Zudem ...

