Am 14. Mai 2023 findet die 7. Ausgabe des Imster Radmarathons statt. Es werden bis zu 1.500 Radrennradbegeisterte aus der ganzen Welt erwartet.Frank Rietzler, Organisator des Imster Radmarathons erwartet für dieses Jahr einen Teilnehmerrekord. Bis zu 1.500 Radsportfans aus aller Welt werden sich am 14. Mai auf drei unterschiedlichen Strecken messen. Die längste Strecke führt über 110 Kilometer und 2300 Höhenmeter und ist gespickt mit anspruchsvollen Anstiegen und schnellen Abfahrten. Die mittlere Strecke mit ebenfalls schwierigen Bergpassagen umfasst 100 Kilometer und 1300 Höhenmeter. Die kürzeste Strecke ist 70 Kilometer lang und bietet dem Radsportler die Möglichkeit, die fantastische Bergkulisse zu genießen.Seit dem ersten Radmarathon 2016 wird von den Teilnehmer/-innen insbesondere der reibungslose Ablauf des Wettbewerbs geschätzt. Die gute Zusammenarbeit mit der Polizei in puncto Verkehrslenkung sorgt für beste Rahmenbedingungen. Verpflegungsstationen entlang der drei Routen, eine professionelle Zeitnehmung und ein begeistertes Publikum machen den Imster Radmarathon für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu einem Erlebnis.Neben dem sportlichen Wettbewerb spielt auch die Gemeinschaft eine besondere Rolle. Die Teilnehmer/-innen dürfen sich auf ein großartiges Rahmenprogramm mit der vierfachen Kletter-Weltmeisterin Angela Eiter und dem Paralympics und Bronze-Medaillen-Gewinner Alexander Gritsch freuen. Auch die legendäre Pastaparty nach dem Rennen gehört mit zu den Highlights.Für die Rennradfahrer/-innen von Morgen wartet der Imster Radmarathon mit einem besonderen Programmpunkt auf. Beim Kinder-Radwettbewerb können diese erste Radsportluft schnuppern und somit Teil des traditionsreichen Imster Radmarathons werden.Für Teilnehmende mit einer längeren Anreise bietet die Outdoorregion Imst einen besonderen Service. Über die Webseite des Tourismusverbands können eigene Radmarathon-Pauschalen gebucht werden, die neben der Unterkunft auch die Nenngebühr für die Teilnahme am Wettkampf umfasst. Dabei wird das Startpaket direkt in das Zimmer geliefert.Mehr Infos: www.imst.at/radmarathon