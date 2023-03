Das Geschäft mit der Cloud hat bei Amazon im vergangenen Jahr zwar dezent nachgelassen, zumindest beim Blick aufs Wachstum. Dennoch handelt es sich dabei noch immer um den am schnellsten wachsenden Sektor beim Online-Giganten, und daran dürfte sich so schnell wohl auch nichts ändern. Schon jetzt wird mit den Cloud-Lösungen ordentlich Geld verdient, während beim Kerngeschäft mit dem Online-Handel immer neue Probleme und Herausforderungen entstehen.Seit einiger Zeit ist Amazon (US0231351067) nun auch im lukrativen Gaming-Bereich aktiv. Was liegt da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...