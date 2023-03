DJ PTA-Adhoc: Oberbank AG: Änderungen im Vorstand

Linz, am 23.3.2023 (pta/23.03.2023/14:51) - Der Aufsichtsrat der Oberbank AG hat in seiner heutigen Sitzung Frau Mag. Isabella Lehner, MBA auf 3 Jahre zu einem weiteren Vorstandsmitglied ernannt. Sie wird ihre Vorstandstätigkeit am 1. Mai 2023 antreten.

"Mit der Bestellung von Frau Mag. Lehner setzen wir den Generationenwechsel im Vorstand der Oberbank fort", kommentiert der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Dr. Andreas König die Bestellung. Und führt weiter aus: "Es war uns wichtig, diese Position aus den eigenen Reihen zu besetzen und damit das Erfolgsrezept der Entwicklung der Vorstandsmitglieder aus dem großen internen Reservoir der Oberbank konsequent fortzusetzen."

Mag. Isabella Lehner wird den Bereich Organisationsentwicklung, Digitalisierung & IT sowie die Tochtergesellschaften Oberbank Service GmbH und 3 Banken IT GmbH von Mag. Hagenauer übernehmen und für das Thema Nachhaltigkeit im Vorstand der Oberbank verantwortlich zeichnen.

Isabella Lehner (36) trat 2011 nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der JKU Linz in die Oberbank ein und war seit damals federführend an der Entwicklung der digitalen Services der Oberbank beteiligt. Bereits 2016 wurden ihr die Führungsverantwortung für Online Marketing und Digitale Services übertragen. 2020 wurde sie in die Leitung der Abteilung Privatkunden berufen und hat in dieser Position die Digitalisierung der Privatkundenprodukte und die Optimierung der internen Prozesse vorangetrieben. Seit Jänner 2022 ist Mitglied der Leitung der Abteilung Strategische Organisationsentwicklung, Digitalisierung & IT.

Weiters wurde in der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates der Oberbank AG das Vorstandsmandat von Herrn Vorstandsdirektor Martin Seiter, MBA vorzeitig um fünf Jahre, sohin bis zum 30. September 2028, verlängert.

Auf eigenen Wunsch von Herrn Vorstandsdirektor Dr. Josef Weißl, MBA scheidet dieser per 31. Mai 2023 aus dem Vorstand der Oberbank aus, sodass ab 1. Juni 2023 das Vorstandsteam der Oberbank aus Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger, MBA, den Vorstandsdirektoren Mag. Florian Hagenauer, MBA und Martin Seiter, MBA sowie Mag. Isabella Lehner, MBA besteht."

