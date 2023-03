Die Aktienmärkte in New York starten nach kräftigen Vortagesverlusten eine Aufholjagd. Der Dow Jones steigt 40 Minuten nach Beginn des Parketthandels um 0,7 Prozent auf 32.262 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq Composite geht es um 1,6 Prozent nach oben. Am Mittwoch hatten die Börsen unter dem Eindruck steigender Zinsen und Bankenkrise noch kräftig an Wert eingebüßt. Heute scheint sich die Meinung durchzusetzen, die US-Notenbank werden den Zinsanhebungszyklus in den kommenden Monaten beenden. ...

