Der seit zwei Jahren amtierende Chef zielt auf 2,5 Mrd. € Umsatz in drei Jahren und erwartet in diesem Jahr rd. 2 bis 2,1 Mrd. € für die anspruchsvolle Technik schneller laufender Diesel mit Schwerpunkt China und einen forciertem Aufbau der E-Mobility. Der aktuelle Auftragsbestand sichert 7 bis 8 Monate Produktion ab. Was kostet das? Im Moment weniger als 700 Mio. € Marktwert und ein KGV von 9.Diesel ist nicht das Maß aller Dinge, aber ohne Diesel nebst E-Variante laufen keine mittleren Aggregate in Bau und Produktion nebst Landwirtschaft. Kaufbasis für DEUTZ 5,00 bis 5,50 €. Zielkurs dafür jedoch 9 bis knapp 10 €.