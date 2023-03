EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Personalie

KION Group stellt zur Hauptversammlung Weichen für langfristige Gremienbesetzung



KION Group stellt zur Hauptversammlung Weichen für langfristige Gremienbesetzung Hans Peter Ring soll nach der Hauptversammlung am 17. Mai neuer Aufsichtsratsvorsitzender der KION GROUP AG werden

Dr. Michael Macht fokussiert sich künftig auf Mandate außerhalb der KION Group

Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Dr. Nicolas Peter als neuen Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen

Zugleich soll Nicolas Peter, bisher bei der BMW AG als CFO tätig, neuer Vorsitzender des Prüfungsausschusses werden

Andreas Krinninger ist vom Aufsichtsrat für fünf weitere Jahre als Vorstandsmitglied der KION GROUP AG bestätigt worden Frankfurt am Main, 23. März 2023 - Im Zuge der Einladung zur Hauptversammlung am 17. Mai 2023 stellt die KION Group wichtige Weichen für die langfristige Besetzung ihrer Gremien. Dr. Michael Macht hat die KION GROUP AG informiert, sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats des Konzerns zum Ende der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 niederzulegen. "Die Neubesetzungen des Vorstands sind zukunftssicher abgeschlossen, und das Unternehmen verfügt über eine resiliente Wachstumsstrategie, die sich auch in der aktuellen Phase geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten sehr gut bewährt", resümiert Macht. "Das gibt mir die Möglichkeit, mich nach mehr als vier Jahren sehr intensiver Arbeit für die KION Group stärker als bisher meinen verschiedenen anderen Mandaten - unter anderem in automobilnahen Unternehmen - zu widmen, die vor dem Hintergrund des fundamentalen Wandels in der Automobilindustrie einer deutlich intensiveren Begleitung bedürfen. Mit diesen Mandaten ist die Arbeit im KION-Aufsichtsrat künftig nicht mehr in zeitlichen Einklang zu bringen." Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und einstiges Vorstandsmitglied der VW AG gehört dem Aufsichtsrat der KION Group seit dem

9. Oktober 2018 an und steht seit dem 9. Mai 2019 an der Spitze des Gremiums. Bisheriger Prüfungsausschussvorsitzender Hans Peter Ring soll Aufsichtsratsvorsitz übernehmen Der Nominierungsausschuss empfiehlt dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung am 17. Mai, den bisherigen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, Hans Peter Ring, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen. Ring gehört dem Aufsichtsrat bereits seit dem 9. Juni 2013 als unabhängiger Anteilseigner-Vertreter an. Der ehemalige Chief Financial Officer der EADS NV (jetzt Airbus SE) und selbstständige Unternehmensberater verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Führung von börsennotierten Unternehmen in Vorstand und Aufsichtsrat. An der Spitze des Gremiums wird er gemeinsam mit dem Aufsichtsrat den Konzern in geopolitisch unsicheren Zeiten auf seinem Kurs zu profitablem Wachstum begleiten und damit für die wichtige Kontinuität in den aktuell herausfordernden Zeiten sorgen. Dem Vorschlag des Nominierungsausschusses folgend, schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 vor, Dr. Nicolas Peter als unabhängigen Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Dr. Nicolas Peter ist seit 2017 sehr erfolgreiches Mitglied des Vorstands der BMW AG und verantwortet dort das Ressort Finanzen. Mit Ablauf der Hauptversammlung der BMW AG am 11. Mai 2023 wird er sein Amt an seinen Nachfolger übergeben und in den Ruhestand gehen. Der Nominierungsausschuss empfiehlt dem Aufsichtsrat, Dr. Peter nach der Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung zum neuen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu wählen. Andreas Krinninger leitet auch künftig das Segment Industrial Trucks & Services in der Region EMEA Der Aufsichtsrat hat zudem Andreas Krinninger turnusgemäß für weitere 5 Jahre zum Mitglied des Vorstands der KION GROUP AG bestellt. Seine neue Amtszeit beginnt am 1. Januar 2024. Krinninger verantwortet seit 2021 im Vorstand das EMEA-Geschäft des Segments Industrial Trucks & Services (ITS). Es umfasst die operativen Geschäfte der KION Marken Linde Material Handling, STILL und Baoli in der Region EMEA. "Andreas Krinninger steht nicht nur für Kontinuität hinsichtlich der weiteren Stärkung der nachhaltigen Ertragskraft des von ihm verantworteten Geschäfts, sondern vor allem auch für innovative Produkte, Lösungen und Dienstleistung für die Kunden im ITS-Geschäft", begründete der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Michael Macht die Entscheidung des Gremiums.

Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2021, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund

11,1 Mrd. €. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (fgr)

