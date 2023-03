Die Rivian-Aktie wird zu einem weitaus schlechteren Kurs gehandelt als die meisten seiner Konkurrenten. Doch nicht der Absatz und die Produkte des Autoherstellers sind das Problem, sondern die Ausgaben. Rivian braucht einen Plan, um die Liquidität in den Griff zu bekommen und die Stimmung der Anleger zu verbessern. Die Wall Street hat einige Vorschläge.Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusMorgan-Stanley-Analyst Adam Jonas wies am Mittwoch darauf hin, dass die Rivian-Aktie in letzter Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...