Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der DAX habe im Februar um 1,6% zugelegt, der SDAX um 2,4%. Der MDAX habe 0,6% verloren. Die Verbesserung des ifo Geschäftsklimaindex von 90,1 auf 91,1, der Sprung des Euroraum-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor von 46,8 auf 50,5, der starke Anstieg der US-Verbraucherausgaben um 1,8% gegenüber dem Vormonat und die Spekulationen über ein "No Landing"-Szenario für die US-Wirtschaft, der Rutsch des europäischen Gaspreises auf ein 17-Monats-Tief unter 50 Euro je MWh, Chinas Initiative für einen Friedensplan für die Ukraine und Signale der japanischen Notenbank für eine anhaltend extrem lockere Geldpolitik würden die Aktienmärkte im Februar unterstützen. ...

