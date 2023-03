Für eine Bank-Aktie verhält sich die Notiz der ProCredit Holding momentan eher ungewöhnlich. Der Spuk um die in Schieflage geratenen verschiedenen US-Banken sowie das Drama um die Credit Suisse sind an dem Kurs der ProCredit Holding nämlich nahezu spurlos vorübergegangen. "Die Situation dort ist nicht vergleichbar. Wir sind strukturell ganz anders aufgestellt", sagt CEO Hubert ... The post ProCredit Holding: Positive Signale Richtung Kapitalmarkt appeared first on Boersengefluester.

