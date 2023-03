News von Trading-Treff.de Gamestop Aktienanalyse mit einer Überraschung. Das Unternehmen ist zurück in der Gewinnzone und kann auf starke Reaktionen der Aktie setzen. Kommt GameStop zurück in die Spur? GameStop ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf den Handel mit Videospielen und Zubehör spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grapevine, Texas. Es wurde im Ursprung als "Babbage's" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...