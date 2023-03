München (www.anleihencheck.de) - Nach den dramatischen Rettungsaktionen von Aufsicht, Zentralbanken und Regierungen hat sich die Volatilität an den Aktienmärkten in Rekordzeit wieder beruhigt, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Alles wieder in Ordnung also? Nein, man könne und sollte nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Folgen der im beispiellosen Tempo erhöhten Leitzinsen in den USA und der Eurozone würden erst im Laufe des Jahres 2023 in der Wirtschaft zu spüren sein. Dazu komme: Anleger würden bereits mit baldigen Zinssenkungen rechnen, das würden die Experten für deutlich verfrüht halten. ...

