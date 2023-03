Urdorf (ots) -Der wichtigste Marketing-Event der Schweiz ist zurück. Das dicht gepackte Programm hat viele Highlights zu bieten. Zum Beispiel Marketoonist Tom Fishburne, der die Branche seit über 20 Jahren mit seinen Cartoons begeistert. Am Marketing Tag zeigt er anhand von Cartoons und Fallstudien, wie Kommunikation in der modernen digitalen Welt funktionieren kann.Nach dreijähriger Pause trifft sich die Schweizer Marketingszene am 18. April 2023 endlich wieder Face-2-Face im KKL Luzern zum hochkarätigen Branchentreffen. Das diesjährige Motto lautet Fokus. Denn nur mit einem scharfen Fokus lässt sich aus den unzähligen Möglichkeiten der digitalen Transformation das Notwendige herausfiltern.Dabei darf der Humor nicht fehlen. Keynote-Speaker Tom Fishburne nimmt als Marketoonist die Branche seit über 20 Jahren erfolgreich auf die Schippe. Seine treffenden Zeichnungen wurden schon im Wall Street Journal und der New York Times veröffentlicht. In seiner Keynote am Marketing Tag wird Tom Fishburne anhand exklusiver Cartoons aufzeigen, wie Marketers in einer Welt voller Ablenkungen erfolgreich überleben können.Doch die Challenge beginnt bereits jetzt. Die Teilnehmenden können ihre Kreativität spielen lassen und eine Bildlegende zum Cartoon des Marketing Tages texten. Tom Fishburne wird die besten fünf Ideen zu Beginn seiner Keynote präsentieren. Hier geht es zum Wettbewerb (https://forms.gle/q77s6jVAXNferx8y8).Auch der Rest des Programms lässt keine Wünsche offen. Neben einem wahren Feuerwerk an Keynotes, Referaten, Talks und Breakout-Sessions sorgt die Verleihung der Marketing Excellence Awards für Glamour und Entertainment. Während des ganzen Tages haben die Teilnehmenden ausserdem Gelegenheit, sich mit anderen Marketingprofis auszutauschen und bei zahlreichen Ausstellern die neusten Innovationen der Branche kennenzulernen.Das detaillierte Programm des Marketing Tages ist unter www.swissmarketingforum.ch zu finden. Tickets sind ab sofort online erhältlich.Pressekontakt:Uwe Tännler | Präsident Swiss Marketing Forum | Inhaber Tännler Personalmanagement AG+41 44 220 10 80 | uwe.taennler@swissmarketingforum.ch | www.swissmarketingforum.chOriginal-Content von: SWISS MARKETING FORUM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067148/100904900