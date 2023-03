The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.03.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.03.2023

.

ISIN: Name:

LU0392495700 Lyxor SICAV

LU0635178014 Lyxor SICAV

