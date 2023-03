Straubing (ots) -



Nun hat der Minister eine neue Idee: Er will Leiharbeit in der Altenpflege eindämmen. Weil Zeitarbeitskräfte teilweise deutlich mehr Geld verdienten als festangestellte Fachkräfte, und deshalb immer wieder festangestellte Kräfte in ein Leiharbeitsverhältnis wechselten. Doch der Sozialdemokrat denkt zu kurz: Viele werden die Pflege ganz verlassen, wenn sie nicht mehr wechseln können, was den Personalnotstand insgesamt noch verschärft. Ähnlich undurchdacht sind die Krankenhaus-Reformpläne. Lauterbach hat sich Sachverstand von Vertretern der Unikliniken und großen Häuser geholt. Kein Wunder, dass sie ihn gegen Kritik in Schutz nehmen. Den Gesundheitsministern der Länder, mit denen Lauterbach am Mittwoch gerungen hat, geht es jedoch auch darum, die Versorgung in der Fläche zu sichern.



