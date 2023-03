Berlin (ots) -Zu den Ergebnissen der heutigen Bund-Länder-Beratungen erklärt Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer:"Es ist klug, dass sich Bund und Länder heute darauf verständigt haben, bei der geplanten Krankenhausreform von den bereits in NRW entwickelten Konzepten auszugehen. In NRW hat die Landesregierung in enger Abstimmung mit den Ärztekammern, der Krankenhausgesellschaft und den Krankenkassen ein praktikables Modell für eine medizinisch-fachlich fundierte neue Krankenhausplanung erarbeitet. Das ist ein guter Startpunkt auch für die bundesweite Reform. Es ist auch richtig, dass die starre Verknüpfung von Versorgungsleveln und Leistungsgruppen gelockert werden soll. Das macht die Berücksichtigung regionaler Besonderheiten möglich, ohne die jede Reform scheitern muss. Auch das Bekenntnis zu einer höheren Vorhaltefinanzierung und zur Sicherung der Daseinsvorsorge sind gute Signale. Bund und Länder müssen die weiteren Schritte nun im guten Austausch mit den Partnern in der Selbstverwaltung planen. Auch in dieser Hinsicht sollte an das erfolgreiche Vorgehen in NRW angeknüpft werden. Die Einbeziehung der Ärztekammern war ein Erfolgsfaktor bei der Erarbeitung des NRW-Krankenhausplans."Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5470941