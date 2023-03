DJ Vantage Towers: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Oak

FRANKFURT (Dow Jones)--Oak Holdings, das Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone, GIP und KKR, hält künftig 89,3 Prozent an der Vantage Towers AG. Vantage Towers hat nun nach eigenen Angaben einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Oak Holdings beschlossen. Die Vereinbarung soll die Zusammenarbeit zwischen Vantage Towers und dem Gemeinschaftsunternehmen vereinfachen und den konzerninternen Austausch von Informationen verbessern, teilte Vantage Towers mit. Die Hauptversammlung muss dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag noch zustimmen und hierfür ist am 5. Mai 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung in Düsseldorf vorgesehen.

Nach dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag will Oak Holdings den Minderheitsaktionären von Vantage Towers ein Abfindungsangebot von 27,85 Euro je Aktie unterbreiten. Für die außenstehenden Aktionäre sei eine jährliche Ausgleichszahlung von 1,60 Euro (brutto) bzw. bei derzeitiger Besteuerung von 1,49 Euro netto je Vantage Towers Aktie vorgesehen, hieß es weiter. Darüber hinaus hat der Vorstand von Vantage Towers beschlossen, alle ausstehenden Inhaber-Schuldverschreibungen zu kündigen und vorzeitig zurückzuzahlen.

