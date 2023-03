Der S&P500 gilt für viele Marktteilnehmer als das Maß aller Dinge, enthält er doch die wichtigsten Titel des breiten Marktes. Wie auch die anderen wichtigen US Indices ist auch der S&P in den letzten Tagen nach oben gelaufen, doch mit bisher wenig Begeisterung. Doch jetzt haben wir eine Situation ausgemacht, die für einen schnellen Trade sinnvoll erscheint. Wo unsere ganz konkreten Handelsmarken liegen, stellen wir in dieser Ausgabe des Trade des Tages vor.

