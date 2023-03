Straubing (ots) -



Die deutsche Bundesregierung, das dürfte nun kaum überraschend kommen, wird in Brüssel keineswegs als Retterin des Verbrennungsmotors gefeiert. Vielmehr zeigen sich die meisten europäischen Partner vor allem genervt von dem Thema und verärgert über die Scharmützel aus Berlin. Die FDP hat die EU bei einem wichtigen, bereits ausverhandelten Gesetz in die Sackgasse manövriert, das ist peinlich, aber es könnte vor allem in ein klimapolitisches Desaster münden. (...) Ausgerechnet der größte Mitgliedstaat würde ein Exempel statuieren, wie man mit einer Last-Minute-Volte die Gemeinschaft aufmischt und dafür sorgt, dass auf europäischer Ebene nichts vorangeht, weil man zuhause mit Wahlschlappen hadert. Das erinnert an die Spielchen aus Ungarn oder Polen. Konstruktiv ist anders, der Schaden, den die Deutschen anrichten, derweil riesig.



