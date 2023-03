Der Investmentbroker Freedom Finance bietet für alle Kunden ab sofort 2,5 Prozent auf das Tagesgeld. Der Investmentbroker Freedom Finance bietet über sein Sparkonto "D-Konto" einen Zinssatz von 2,5 Prozent p.a. an, der sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden gilt. Damit bietet das Unternehmen Bestandskunden einen Höchstsatz bei den Zinsen an. "Mit dem neuen Sparkonto richten wir uns sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden und freuen uns, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...