AFFIRM HOLDINGS ist der wohl bekannteste Anbieter von BNPL (Buy Now, Pay Later), einer Art digitalen Ratenzahlung. Das Unternehmen aus San Francisco meldete, mit der Fitnessmarke VersaClimber zu kooperieren. Deren Ganzkörper-Klettergeräte sind ab 5.000 $ angesiedelt, die Rechnung kann künftig auch per BNPL abgestottert werden (mit Nullprozent-Zinssatz).



Die Nachricht bringt die AFFIRM-Aktie heute in den Aufwärtsmodus. Im US-Handel + 6,3 % auf 10,37 $.



Die Schwankungen waren zuletzt enorm. Nach dem Allzeittief vom 22. Dezember bei 8,62 $ kletterte die Aktie in rund fünf Wochen auf fast 23 $ und fiel zurück bis 9,15 $ am 20. März.



20,5 % Short Interest und 2,9 Mrd. $ Börsenwert werden angezeigt. Bei 1,5 Mrd. $ Umsatzerwartung (+ 26 %) im Fiskaljahr 2023, das bis Juni läuft. Sowie vermutlich roten Zahlen auch noch im Fiskaljahr 2025 (dann 2 $ Verlust je Aktie, schätzen Analysten).



Es besteht die Aussicht auf Shortseller-Störfeuer; auch deshalb: Eine Aktie allenfalls für Zocker.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.





Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!