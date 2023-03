Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Coinbase, GameStop, Tesla, NVIDIA)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

NVIDIA GameStop First Republic Bank C3.ai Tesla Coinbase Advanced Micro Devices Jacob's Solutions Apple Eni

Die US-Notenbank hat gestern eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte vorgenommen, aber ihre Stellungnahme abgeschwächt, um ihr die Flexibilität zu geben, den Zinserhöhungszyklus im Mai in Abhängigkeit von den eingehenden Wirtschaftsdaten zu unterbrechen. Entscheidend ist, dass der Durchschnitt der FOMC-Mitglieder seine Erwartungen für die Zinssätze Ende 2023 nicht gegenüber 5,1 % änderte, was auf etwa eine weitere Zinserhöhung in den nächsten neun Monaten hindeutet.

Die Fed befindet sich in einer schwierigen Lage. Sie möchte die Zinsen weiter anheben, um die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen, die nach wie vor weit über dem gewünschten Niveau liegt, muss aber auch für eine gewisse Stabilität des Finanzsystems sorgen, nachdem die höheren Zinsen nach zwei der größten Bankenzusammenbrüche in der Geschichte der USA ein Chaos im Bankensystem ausgelöst haben.

Die Aktien kleiner Regionalbanken stürzten gestern ab, nachdem US-Finanzministerin Janet Yellen erklärt hatte, dass sie die Einführung einer "Pauschalversicherung" für alle US-Einlagen nicht in Erwägung ziehe, was die Hoffnungen auf eine signifikante und rasche Politik zur Beruhigung des Bankensektors zunichte machte. Yellen sagte, dass die Federal Deposit Insurance Corp. alle Einlagen von Fall zu Fall" versichern könnte, wenn weitere Banken ein Risiko für das Finanzsystem im Allgemeinen darstellen. First Republic, die nach Berichten, dass sie nach Liquiditätsproblemen versucht, einen Käufer zu finden oder sich frisches Geld zu beschaffen, weiterhin an der Spitze der Bankenkrise steht, ist heute um 9,8 % gestiegen. Andere Regionalbanken folgen mit einem Anstieg von 6,1 % bei Western Alliance Bancorp, 1,9 % bei Fifth Third Bancorp und 2,1 % bei KeyCorp.

NVIDIA setzt seinen Aufwärtstrend fort und notiert heute 2,2 % höher bei $270,50 und erreicht damit ein neues 11-Monats-Hoch. Der Chiphersteller hat sich besser entwickelt als seine Konkurrenten und hat seinen Wert in den letzten sechs Monaten mehr als verdoppelt. Die Entwicklerkonferenz in dieser Woche hat die Begeisterung über die Aussichten im Bereich der künstlichen Intelligenz wiederbelebt und eine Reihe von Brokern dazu veranlasst, ihr Kursziel für die Aktie anzuheben. NVIDIA liefert die Hardware, die für den Betrieb von KI benötigt wird, und CEO und Gründer Jensen Huang sagte, er erwarte, dass die Einnahmen aus generativer KI in 12 Monaten "ziemlich groß" sein werden, und fügte hinzu: "Wie groß genau, ist schwer zu sagen". Rosenblatt Securities sagte gestern, dass die Konferenz "NVIDIAs beängstigende Führungsrolle in dem, was wir für den größten Semi-Zyklus halten, den wir die Mutter aller Zyklen nennen", zeigt. Die Broker haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,83 $ für NVIDIA, gegenüber weniger als 200 $ vor zwei Monaten.

Tesla ist im frühen Handel um 2% gestiegen. Der Elektroautohersteller hat den Mitarbeitern mitgeteilt, dass er damit rechnet, die Steuergutschrift in Höhe von 7.500 $ für sein billigstes Auto zu verlieren, weil die Batterien in China hergestellt werden, so Electrek. Die Steuergutschrift hat Tesla und anderen Autoherstellern geholfen, da sie ihre Autos erschwinglicher machte und die Nachfrage stützte. Es stehen jedoch neue Vorschriften bevor, die vorschreiben, dass die Batterien in Nordamerika hergestellt werden müssen, wobei die Materialien aus Ländern stammen, die Freihandelsabkommen mit den USA geschlossen haben. Der Bericht besagt, dass Tesla seinen Mitarbeitern mitgeteilt hat, dass die neuen Richtlinien in den nächsten Tagen veröffentlicht werden und dass die volle Gutschrift nicht mehr auf das Model 3 angewandt werden wird.

Coinbase ist um 13,4 % gefallen, nachdem das Unternehmen eine Mitteilung der Securities & Exchange Commission erhalten hat, die Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Kryptowährungsplattform wegen angeblicher Verstöße gegen Bundeswertpapiergesetze ergreift. Das Unternehmen sagte, dass es davon ausgeht, dass sich die Vorwürfe auf seinen Spotmarkt, den Staking-Service Coinbase Earn, seinen institutionellen Kryptoarm Coinbase Prime und Coinbase Wallet beziehen. Die Aufsichtsbehörden haben den Sektor seit dem Zusammenbruch von FTX verstärkt unter die Lupe genommen. Die Mitteilung gibt Coinbase die Möglichkeit, auf die erhobenen Vorwürfe zu reagieren, und wird von einer endgültigen Entscheidung gefolgt, die zu einer Art von Vergleich oder Geldstrafe führen könnte. CEO Brian Armstrong sagte, dies sei "Teil des Weges zur Reformierung unseres Finanzsystems", aber Coinbase sei "rechtssicher, überzeugt von den Fakten und begrüßt die Gelegenheit", seine Meinung vor Gericht zu vertreten. JPMorgan sagte, dass es ein "bedeutendes" regulatorisches Risiko für Coinbase gibt, während Jefferies warnte, dass der Schritt die Umsatzaussichten von Coin Trading und Staking-Produkten beeinträchtigen könnte.

GameStop fällt heute um 3,3 % auf 23 $, nachdem die Aktie gestern auf den höchsten Stand seit fast vier Monaten geklettert war, als die Märkte auf den überraschenden Gewinn reagierten, den das Unternehmen diese Woche gemeldet hatte. Der Spielehändler und Meme-Aktien-Favorit trotzte der Wall Street, indem er seinen ersten Quartalsgewinn seit zwei Jahren vorlegte. CEO Matt Furlong sagte, dass GameStop nun einen "Weg zur Profitabilität" eingeschlagen habe, gab aber keinen Ausblick auf 2023. Dies hat Vorrang vor dem Umsatzrückgang, der in drei aufeinanderfolgenden Quartalen aufgrund des schwachen Spielemarktes zu verzeichnen war. Die fehlende Rentabilität im letzten Jahr hat uns zu der Annahme veranlasst, dass GameStop die Ausgaben nicht in den Griff bekommt, und das Unternehmen hat uns überrascht, indem es dies außerordentlich gut gemacht hat", so Wedbush. Dennoch zeigen das Ziel von Jefferies von 20 $ und das von Wedbush von 6,50 $, dass sie GameStop auf dem derzeitigen Niveau immer noch für überbewertet halten.

