DJ XETRA-SCHLUSS/Wenig verändert nach Fed-Zinsentscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag wenig verändert geschlossen. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank vom Vortag sorgte für Zurückhaltung. Die Fed hat wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöht. Im Fokus stand der Ausblick - die US-Notenbank hat sinkenden Zinsen schon 2023 eine Absage erteilt. Am Zinsterminmarkt waren zuletzt bereits für das laufende Jahr schon wieder fallende Zinsen gespielt worden. Der DAX gab minimal um 6 Punkte auf 15.210 Stellen nach.

Anleger bleiben vorsichtig bei Banken

Bankentitel lagen nicht gut im Markt. Der geldpolitische Ausblick der US-Notenbank ist für die Branche ein zweischneidiges Schwert. Einerseits profitieren die Institute von höheren Zinsen, andererseits steigt damit das Risiko von Abschreibungsbedarf in den Bilanzen. Dies war der Silicon Valley Bank zum Verhängnis geworden. Daneben hieß es im Handel, dass die Probleme mit den AT1-Anleihen blieben. Die Citigroup hat derweil den Bankensektor auf "Neutral" gesenkt: Die derzeitige Krise könnte den Risikoappetit der Finanzinstitute dämpfen und die Kreditversorgung reduzieren. Deutsche Bank verloren 3,2 Prozent und Commerzbank 4,1 Prozent. Auch Immobilienwerte haben es weiter nicht leicht; Vonovia gaben 1,1 Prozent nach.

Vitesco schlossen 0,5 Prozent niedriger. Leicht belastend wirkte der Ausblick. Das Unternehmen stellt für 2023 einen freien Cashflow von 50 Millionen Euro in Aussicht - die Erwartung liegt aber bei 100 Millionen Euro. Gut kam die Dividendenerhöhung bei Scout24 an. Die Anzeigenplattform zahlt nach der Gewinnsteigerung 2022 nach 0,84 nun 1,00 Euro je Aktie. Dazu kündigte das Unternehmen an, eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurückzukaufen. Der Kurs zog um 4,5 Prozent an.

Nemetschek machen Sprung nach oben

Die Aktie des Bausoftwarespezialisten Nemetschek sprang um 15,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen rechnet dieses Jahr mit einer nachlassenden Profitabilität, gleichwohl soll die Marge aber weiter auf hohem Niveau liegen. Ein laut Händlern schwacher Ausblick lastete auf CTS Eventim. Der Kurs büßte 2,3 Prozent ein. Der Gewinn je Aktie wird laut Unternehmen in diesem Jahr deutlich zurückgehen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.210,39 -0,0% +9,24% DAX-Future 15.342,00 -0,3% +9,01% XDAX 15.186,62 +0,6% +9,50% MDAX 27.263,98 +1,5% +8,55% TecDAX 3.273,16 +1,4% +12,05% SDAX 12.929,74 +0,6% +8,42% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,11% +76 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 15 25 0 3.088,3 83,4 83,7 MDAX 39 11 0 552,6 32,5 36,4 TecDAX 24 6 0 701,8 19,7 22,3 SDAX 48 20 2 155,9 8,6 8,0 ===

March 23, 2023 12:48 ET (16:48 GMT)

