DJ Altria setzt sich allererstes Umsatzziel für rauchfreie Produkte

Von Carol Ryan

NEW YORK (Dow Jones)--Altria, der Eigentümer der Marke Marlboro in den Vereinigten Staaten, hat auf einem Investorentag in New York sein allererstes Umsatzziel für rauchfreie Produkte festgelegt. Der Tabakkonzern plant, bis 2028 mit Produkten wie den oralen Nikotinbeuteln von on! und den E-Zigaretten von NJOY, der Marke, die er diesen Monat für 2,75 Milliarden Dollar gekauft hat, einen Nettoumsatz von 5 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Das bedeutet, dass sich der Umfang des Geschäfts mit rauchfreien Produkten in den nächsten fünf Jahren ungefähr verdoppeln wird.

Die Unternehmensleitung hofft, dass hauseigene Produkte wie eine neue Marke für erhitzten Tabak, SWIC, ihr dabei helfen können. Der Reynolds-Eigentümer British American Tobacco und Philip Morris International (PMI), Altrias Hauptkonkurrenten, haben seit etwa zwei Jahren mittelfristige Umsatzziele für ihre rauchfreien Portfolios. PMI will bis 2025 die Hälfte seines Nettoumsatzes mit rauchfreien Produkten erwirtschaften, derzeit ist es etwa ein Drittel. Um dieses Ziel zu erreichen, plant das Unternehmen einen Vorstoß auf den amerikanischen Markt und hat im vergangenen Jahr 16 Milliarden Dollar für den auf die USA spezialisierten Hersteller von oralen Nikotinbeuteln Swedish Match ausgegeben.

March 23, 2023 12:51 ET (16:51 GMT)

