Eckert & Ziegler mit unverändertem Dividendenvorschlag



23.03.2023 / 18:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, den 23.3.2023 - Die Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700, TecDAX) hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von 222,3 Mio. EUR abgeschlossen. Der Jahresüberschuss stieg gegenüber dem um Sondereffekte bereinigten Vorjahreswert um rund 20% und erreichte 29,3 Mio. EUR, was einem Ergebnis pro Aktie von 1,41 EUR entspricht. Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, der Hauptversammlung wie im Vorjahr die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,50 EUR pro dividendenberechtigte Aktie vorzuschlagen. Der detaillierte Jahresabschluss 2022 und die Prognose für das GJ 2023 werden am 30. März 2023 veröffentlicht. Die Eckert & Ziegler Aktie ist seit dem 20.3.2023 erneut im TecDAX notiert. Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit rund 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



