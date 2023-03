DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert nach Fed - Sanofi gesucht mit Dupixent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen haben den Handel am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank des Vortages sorgte für Zurückhaltung unter Anlegern. Die Fed hatte wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöht. Im Fokus stand der Ausblick - die US-Notenbank hat sinkenden Zinsen schon 2023 eine Absage erteilt. Am Zinsterminmarkt waren zuletzt bereits für das laufende Jahr schon wieder sinkende Zinsen gespielt worden. Der DAX gab minimal um 6 Punkte auf 15.210 Stellen nach, der Euro-Stoxx-50 gewann dagegen 0,3 Prozent auf 4.207.

Stärker als noch am Vorabend in den USA scheinen die Märkte mittlerweile aber zu gewichten, dass die US-Notenbank nun nur noch eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr sieht, womit auch eine Pause im Zinserhöhungszyklus wahrscheinlich scheint. "Das Ende ist nah", kommentierte Commerzbank-Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann den Zinserhöhungszyklus der Fed. Am Devisenmarkt reagiert der Euro mit Aufschlägen auf die Zinsentscheidung, zum Börsenschluss ging er bei knapp 1,09 Dollar um.

SNB erhöht trotz CS-Turbulenzen die Zinsen um 50 Bp

Auch andere Zentralbanken folgten dem Beispiel der Fed: die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet gestrafft und schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus. Die SNB hob den Leitzins um 50 Basispunkte auf 1,50 Prozent an. Ökonomen hatten mit einer Zinsanhebung dieses Ausmaßes gerechnet. Die Bank of England hat derweil den Reposatz wie erwartet auf 4,25 von 4,0 Prozent angehoben. Diese Schritte waren ein weiteres Zeichen dafür, dass die Währungshüter weltweit entschlossen sind, die Inflation trotz der Spannungen im Bankensystem einzudämmen.

Bankentitel führten mit einem Minus von 2,4 Prozent die Verliererliste in Europa an. Der geldpolitische Ausblick der US-Notenbank ist für die Branche ein zweischneidiges Schwert. Einerseits profitieren die Institute von höheren Zinsen, andererseits steigt damit das Risiko von Abschreibungsbedarf in den Bilanzen. Dies wurde der Silicon Valley Bank zum Verhängnis. Daneben hieß es im Handel, dass die Probleme mit den AT1-Anleihen blieben. Die Citigroup hat derweil den Bankensektor auf "Neutral" gesenkt: Die derzeitige Krise könnte den Risikoappetit der Finanzinstitute dämpfen und die Kreditversorgung reduzieren.

Nachdem das gemeinsam mit Regeneron Pharmaceuticals entwickelte Medikament Dupixent in einer klinischen Studie zur Behandlung der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) die Ziele erreicht hat, dürfte Sanofi nach Ansicht der UBS einen Umsatzschub erfahren. Es ergebe sich bei Dupixent ein Umsatzpotenzial von 2 bis 3 Milliarden Euro. Sanofi rückten an der Pariser Börse kräftig um 5,5 Prozent vor.

Aktienrückkaufprogramm von Scout24 kommt gut an

Vitesco schlossen 0,5 Prozent niedriger. Leicht belastend wirkte der Ausblick. Das Unternehmen stellt für 2023 einen freien Cashflow von 50 Millionen Euro in Aussicht - die Erwartung lag aber bei 100 Millionen Euro. Gut kam die Dividendenerhöhung bei Scout24 an. Die Anzeigenplattform zahlt nach der Gewinnsteigerung 2022 nach 0,84 nun 1,00 Euro je Aktie. Dazu kündigte das Unternehmen an, eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurückzukaufen. Der Kurs zog um 4,5 Prozent an.

Der Kurs des Bausoftwarespezialisten Nemetschek sprang um 15,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen rechnet dieses Jahr mit einer nachlassenden Profitabilität, gleichwohl soll die Marge aber weiter auf hohem Niveau liegen. Ein laut Händlern schwacher Ausblick lastete auf CTS Eventim. Der Kurs büßte 2,3 Prozent ein. Der Gewinn je Aktie wird laut Unternehmen in diesem Jahr deutlich zurückgehen.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.207,14 +11,44 +0,3% +10,9% Stoxx-50 3.830,58 -4,08 -0,1% +4,9% Stoxx-600 446,22 -0,94 -0,2% +5,0% XETRA-DAX 15.210,39 -5,80 -0,0% +9,2% FTSE-100 London 7.503,04 -63,80 -0,8% +1,5% CAC-40 Paris 7.139,25 +8,13 +0,1% +10,3% AEX Amsterdam 743,59 +1,79 +0,2% +7,9% ATHEX-20 Athen 2.552,35 +18,93 +0,7% +13,4% BEL-20 Brüssel 3.657,72 -8,35 -0,2% -1,2% BUX Budapest 42.906,06 +943,61 +2,2% -2,0% OMXH-25 Helsinki 4.713,34 -22,51 -0,5% -1,9% ISE NAT. 30 Istanbul 5.578,57 +66,86 +1,2% -6,2% OMXC-20 Kopenhagen 1.947,61 +14,02 +0,7% +6,1% PSI 20 Lissabon 5.833,88 -31,51 -0,5% +1,3% IBEX-35 Madrid 8.970,00 -39,30 -0,4% +9,0% FTSE-MIB Mailand 26.482,21 -41,12 -0,2% +11,9% RTS Moskau 989,43 +9,41 +1,0% +1,9% OBX Oslo 1.069,03 -4,15 -0,4% -1,9% PX Prag 1.325,32 -3,36 -0,3% +10,3% OMXS-30 Stockholm 2.136,00 -10,83 -0,5% +4,5% WIG-20 Warschau 1.705,91 -1,38 -0,1% -4,8% ATX Wien 3.162,80 -20,54 -0,6% +2,8% SMI Zürich 10.718,54 -63,74 -0,6% -0,1% * zu Vortagsschluss Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,19 -0,13 -0,38 US-Zehnjahresrendite 3,45 +0,01 -0,43 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:55 Mi, 17:05 % YTD EUR/USD 1,0895 +0,3% 1,0906 1,0794 +1,8% EUR/JPY 142,51 -0,2% 142,83 143,15 +1,5% EUR/CHF 0,9954 -0,1% 0,9992 0,9964 +0,6% EUR/GBP 0,8841 -0,1% 0,8860 0,8822 -0,1% USD/JPY 130,78 -0,5% 130,96 132,64 -0,3% GBP/USD 1,2325 +0,5% 1,2310 1,2236 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,8159 -0,7% 6,8243 6,8786 -1,6% Bitcoin BTC/USD 28.553,00 +4,7% 27.711,35 28.678,29 +72,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,48 70,90 -0,6% -0,42 -12,4% Brent/ICE 76,52 76,69 -0,2% -0,17 -10,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,30 39,97 +8,3% +3,33 -47,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.994,44 1.966,04 +1,4% +28,40 +9,4% Silber (Spot) 23,15 22,90 +1,1% +0,25 -3,4% Platin (Spot) 988,98 984,95 +0,4% +4,03 -7,4% Kupfer-Future 4,12 4,04 +1,8% +0,07 +7,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

