GameStop Aktienanalyse: Droht ein weiterer Short Squeeze in der Meme-Aktie?

GameStop ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf den Handel mit Videospielen und Zubehör spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grapevine, Texas. Es wurde im Ursprung als "Babbage's" ab 1984 durch 2 Harvard-Absolventen ins Leben gerufen und erst später zur bekannten US-amerikanischen Einzelhandelskette im Bereich Computerspiele und Unterhaltungssoftware. Zuvor erfolgte ein Aufkauf des ursprünglichen Konzeptes durch das Unternehmen Barnes & Noble im Jahr 1999 für 215 Millionen US-Dollar und die anschließende "Interne Fusion" mit "Funco". Es begann damit der offizielle Start von "GameStop", der auch gleich mit einem Börsengang im Februar 2002 aufwartet.

Die internationale Expansion gelang durch viele Zukäufe, wie beispielsweise bei EB Games geschehen, die für 1,44 Milliarden Dollar erworben wurden. Mit einer schnellen Internationalisierungwurden Niederlassungen in Australien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Irland, Kanada, Neuseeland, Österreich, Schweden, der Schweiz eröffnet, die später jedoch nicht alle gehalten werden konnten. Denn GameStop betrieb zum Hochpunkt weltweit mehr als 5.000 Filialen und beschäftigte mehr als 14.000 Mitarbeiter. Der reine Store-Verkauf ist nicht mehr zeitgemäß, sodass es hier zu harten Einschnitten kam.

In den letzten Jahren hat GameStop dennoch im Online-Handel expandiert und bietet eine breite Palette an Videospielen, Konsolen und Zubehör über seine Website an. Das Unternehmen hat sich auch auf den Verkauf von gebrauchten Videospielen spezialisiert und ermöglicht es Kunden, ihre gebrauchten Spiele gegen Bargeld oder Store-Credits einzutauschen.

Die GameStop-Aktie hat in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt, als es im Januar 2021 im Mittelpunkt eines Börsenskandals stand. Eine Gruppe von Anlegern, die sich auf der Online-Plattform Reddit organisiert hatte, kaufte massiv Aktien des Unternehmens und trieb so den Aktienkurs in die Höhe. Dies führte zu erheblichen Verlusten für Hedgefonds, die auf einen Kursverfall von GameStop gewettet hatten. Das Forum verzeichnet aktuell rund 1,8 Milliarden Zugriffe pro Monat und hat 450 Millionen registrierte Nutzer:innen. Doch nur in einem Segment, den "wallstreetbets" wird über Aktien diskutiert.

Obwohl GameStop in den letzten Jahren aufgrund des wachsenden Online-Handels und der Konkurrenz durch andere Einzelhändler mit Problemen zu kämpfen hatte, hat das Unternehmen weiterhin eine starke Präsenz im Einzelhandel und einen treuen Kundenstamm. Diese verhalfen in Kombination mit starken Kostensenkungen nun zu einem überraschenden Quartalsgewinn. Kommt das Unternehmen mit diesem Schwung aus der Krise?

