Die Bedeutung von Fondspolicen ist in den vergangenen Jahren aufgrund der Niedrigzinsen auf den Finanzmärkten gestiegen. Doch die Angebote der Lebensversicherer sind sehr unterschiedlich, die Vielfalt am Markt ist groß. Orientierung für Verbraucher und Vermittler wird wichtiger. Doch wer sind die top Fondspolicen-Anbieter im Markt? Der Fondspolicenmarkt wurde nahezu vollständig erfasst Deshalb hat das Analysehaus f-fex AG in Kooperation mit AssCompact den Deutschen Fondspolicen Award 2023 ausgerichtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...