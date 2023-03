PM 21Shares Research: Krypto-Markt in der Bankenkrise weiter im Plus Weekly Research Note KW 12 Bankenkrise: Krypto-Markt weiter im Plus • Inflations- und Bankenausfallrisiken schaffen Interesse an BTC-Optionen• Letzte Verhandlungen für MiCA stehen an• Saudi-Arabien gewinnt Investoren für NFT-Marktplatz Von Karim AbdelMawla, Leena ElDeeb, Resarch AssociatesDie krisenhafte Entwicklung im traditionellen Bankensektor, die Anfang des Monats mit dem Kollaps der kalifornischen Silvergate Bank begann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...