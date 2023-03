ChatGPT ist in aller Munde - und war leider auch in einer Fake-Version als Add-on bei vielen Google Chrome-Nutzer:innen in Gebrauch. Unterdessen wurde die Erweiterung aus dem Store entfernt - die Schäden sind allerdings noch nicht absehbar. Schon seit Februar 2023 war das Fake-Add-on mit dem Namen Chat GPT for Google im Umlauf, nun wurde es aus dem Store entfernt. Allerdings hatten bis dahin schon über 9.000 Nutzer:innen den Account-kompromittierenden Bot ...

