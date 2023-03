Am Dienstag machte sich an den Märkten noch einigermaßen gute Stimmung breit, mit der es sich aber schnell wieder erledigt haben sollte. Vor allem Bankenaktien konnten sich wieder sichtlich von vorherigen Einbrüchen erholen, nachdem die nächste Finanzkrise für den Moment abgewendet werden konnte. Allzu sicher scheint sich aber derzeit niemand zu fühlen.Vor allem die First Republic Bank (US33616C1009) geriet schon im frühen Handel unter Druck. Auslöser dafür waren negative Einschätzungen von Ratingagenturen, welche das ohnehin nur ...

