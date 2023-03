DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: medondo holding AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/23.03.2023/21:20) - - medondo holding AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts-

Der Vorstand der medondo holding AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre beschlossen mit einem Nominalbetrag von bis zu EUR 855.000,00. Die Wandelschuldverschreibung hat einen Kupon von 6% und eine Laufzeit von drei Jahren, vom 1. April 2023 bis zum 1. April 2026. Der Wandlungspreis beträgt Euro 1,50, eine Wandlung ist während der Laufzeit jederzeit möglich. Bei vollständiger Wandlung erhöht sich das Grundkapital um Euro 570.000,00, dies entspricht ca. 3,8% des aktuellen Grundkapitals. Die Wandelschuldverschreibung wird zusammen mit der am 15. Dezember 2022 beschlossenen Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts von bis zu EUR 855.000,00 platziert. Hintergrund ist, dass im Rahmen der Platzierungsgespräche für die Kapitalerhöhung einige Investoren den Wunsch geäußert haben, alternativ eine Wandelschuldverschreibung zu zeichnen. Vor dem Hintergrund werden nunmehr Gespräche über beide Instrumente alternativ geführt. Voraussichtlich wird in dem Umfang, in dem Erlöse aus der Emission der Wandelschuldverschreibung erzielt werden, das Platzierungsvolumen der Kapitalerhöhung reduziert, wobei die Gesellschaft sich abhängig von der Nachfrage vorbehält, frei über den Umfang der Ausgabe beider Instrumente zu entscheiden.

Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Wachstums sowie um die Kernbereiche Softwareentwicklung und Sales zu ergänzen.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (" Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (" Securities Act") registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.

Aussender: medondo holding ag Adresse: Tattenbachstraße 6, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

