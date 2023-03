Reiseerlebnis gemäß Bucket List bietet wunderschöne Aussicht auf den Sonnenaufgang mit kostenlosem frisch gebrautem Starbucks Reserve® Empire State Building Kaffee und frisch vor Ort gebackenem Princi®-Gebäck

Rise and shine! (Aufgang und Leuchten der Sonne!)Das Empire State Building (ESB) kündigte heute ein brandneues Sonnenaufgangserlebnis in Partnerschaft mit dem Starbucks Reserve® Empire State Building an. Die Starbucks Reserve® Sunrise Experience Serie wird am 1. April mit einer frühmorgendlichen Ankunft beginnen, um den Moment des Sonnenaufgangs vom legendären 86th Floor Observatory sowie den kostenlosen Starbucks Reserve Empire State Building Microblend Kaffee und ein speziell ausgesuchtes Sortiment von handwerklich hergestelltem Gebäck exklusiv von Starbucks Reserve® genießen zu können.

"Das Sonnenaufgangserlebnis im ‚weltweit berühmtesten Gebäude' ist gemäß Bucking List ein unvergessliches Erlebnis, das mithilfe unserer großartigen Starbucks Reserve Partner sogar noch an Exklusivität gewinnt. Der Anblick des Sonnenaufgangs über New York City vom Zentrum des Ganzen aus betrachtet ist geradezu außergewöhnlich", so Anthony E. Malkin, Chairman, President und CEO von Empire State Realty Trust.

Die exklusive Empire State Building Starbucks Reserve® Sunrise Experience kann mit begrenzter Kapazität ab 1. April jeden Samstag wahrgenommen werden. Eine Reservierung ist für die einzige Möglichkeit für eine Besichtigung am frühen Morgen des Open-Air-Observatoriums in der 86.Etage des Gebäudes erforderlich. Nach Sonnenaufgang erhalten die Gäste bereits Zugang vor der Eröffnung des immersiven Museums des Empire State Buildings, das Zeugnis ablegt für die Geschichte des Gebäudes von seiner Errichtung bis zu seinem gegenwärtigen Platz in der Popkultur.

"Wir sind äußerst erfreut über die Partnerschaft mit dem Empire State Building, um außergewöhnliche Erlebnisse für unsere Kunden und Gäste für unseren exquisiten Starbucks Reserve Empire State Building Microblend Kaffee und unser außergewöhnliches Princi®-Gebäck bieten zu können, während sie die legendäre New Yorker Skyline bei einem Sonnenaufgang auf sich wirken lassen können", so Dominic Alessandrini, Director des Starbucks Reserve® Empire State Building Geschäfts.

Das dreigeschossige Starbucks Reserve® Geschäft am Fuß des Empire State Buildings bietet neue und exklusive Erlebnisse, wie etwa praktische Kaffee-Workshops, unter Anleitung durchgeführte Tastings und ein erweitertes Menü in handwerklicher Qualität des neuen Princi®-Lebensmittels, das lediglich an diesem Ort erhältlich ist. Weitere Informationen über das Geschäft finden Sie unter starbucksreserve.com/en-us/locations/esb.

Die weltberühmte Observatory Experience des Empire State Buildings wurde erst kürzlich einer 165 Millionen US-Dollar teuren Renovierung unterzogen und bietet nun ein interaktives Museum mit neun Galerien, brandneue Uniformen und legendäre Observatorien in der 86.und 102.Etage. Die Observatory Experience wurde kürzlich zur Nummer eins aller Attraktionen in den Vereinigten Staaten und zur Nummer drei in der Welt sowie von Tripadvisor im Jahr 2022 als "Travelers' Choice Best of the Best" gekürt.

Relevantes hochauflösendes Bildmaterial kann hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen über das Empire State Building und den Erhalt von Tickets finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "weltweit berühmteste Gebäude" im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), ragt vom Sockel bis zur Antenne 1.454 Fuß in den Himmel von Midtown Manhattan. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience ermöglicht ein völlig neuartiges Erlebnis mit einem speziellen Besuchereingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien sowie einem neu gestalteten 102nd Floor Observatory mit raumhohen Fenstern. Die Reise zum weltberühmten 86th Floor Observatory, dem einzigen 360-Grad-Observatorium unter freiem Himmel mit Blick auf New York und darüber hinaus, bietet Besuchern eine Orientierung für ihr New York-Erlebnis und liefert Eindrücke von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem heutigen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience heißt jährlich Millionen von Besuchern willkommen und wurde vom American Institute of Architects zu "Amerikas beliebtestem Gebäude", von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt, von Tripadvisor im Jahr 2022 als "Travelers' Choice Best of the Best" zur Nummer eins unter den Attraktionen in den USA und von Lonely Planet zur Nummer eins der New Yorker Sehenswürdigkeiten gekürt.

Seit 2011 wird das Gebäude zu hundert Prozent mit erneuerbarem Windstrom betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen überwiegend Mieter von Büroflächen, darunter LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Eintrittskarten für die Observatory Experience erhalten Sie unter esbnyc.com. Folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Über Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen besitzt und verwaltet Büro-, Einzelhandels- und Mehrfamilienimmobilien in Manhattan und im Großraum New York. ESRT besitzt das legendäre Empire State Building das weltweit berühmteste Gebäude und das neu gestaltete Empire State Building Observatory, das zur Nummer eins der Attraktionen in den Vereinigten Staaten, zur Nummer drei der Welt sowie von Tripadvisor im Jahr 2022 als "Travelers' Choice Best of the Best" gekürt wurde. Das Unternehmen ist Marktführer in den Bereichen gesundheitsgerechte Gebäude, Energieeffizienz und umweltfreundlicher Innenausbau und verzeichnet den geringsten Treibhausgasausstoß pro Quadratfuß aller börsennotierten REIT-Portfolios in New York City. Zum 31. Dezember 2022 umfasst das Portfolio von ESRT eine vermietbare Bürofläche von etwa 8,9 Millionen Quadratfuß, 741.000 Quadratfuß vermietbare Einzelhandelsfläche und 721 Wohneinheiten in drei Mehrfamilienobjekten. Weitere Informationen über Empire State Realty Trust finden Sie unter esrtreit.com und wenn Sie ESRT auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn folgen.

