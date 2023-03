NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Analyst Owen Bennett verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass sich die Aussichten für alternative Menthol-Zigarettenprodukte der Tochter Reynolds in den USA verbessert hätten. Er verwies dafür auf ein Berufungsgericht. Im Januar hatte die Gesundheitsbehörde FDA Menthol-Nachfüllungen für Vuse, Vibe und Ciro abgelehnt./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 15:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 15:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002875804

