San Francisco, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) -- WEMIX PLAY, die weltgrößte Blockchain-Spieleplattform, expandiert auf Ethereum- Bereitstellung einer sichereren und transparenteren Intergame-Wirtschaft durch die Zusammenarbeit mit Matter Labs- Rollup Layer 2 zkSync Era-Entwickler Matter Labs arbeitet an den neuesten Layer 3 HyperchainsDas führende koreanische Blockchain-Gaming-Unternehmen Wemade, ein Hauptsponsor der GDC 2023 in dieser Woche, hat eine Partnerschaft mit Matter Labs unterzeichnet, das den Ethereum Roll-up Layer 2 (L2) zkSync Era entwickelt hat.zkSync Era ist eine quelloffene Layer-2-Kette, die die Einschränkungen der hohen Gaskosten, der begrenzten Skalierbarkeit und der Leistung von Ethereum durch die Verwendung von Zero Knowledge Proofs löst. Es hat den Vorteil, die Sicherheit, Vertrauenswürdigkeit und den erlaubnisfreien Zugang von Ethereum zu erweitern und die Dezentralisierung und die gemeinschaftsbasierte Erfahrung weiter zu verstärken.Derzeit entwickelt Matter Labs HyperChains, seine Layer-3-Lösung, die grenzenlose Leistung, grenzenlose Skalierung mit grenzenloser Anpassung und eine exponentielle Reduzierung der Datenkosten bieten soll.Durch diese Zusammenarbeit plant Wemade nicht nur, die globale Wettbewerbsfähigkeit von WEMIX PLAY - der weltweit größten Blockchain-Spieleplattform mit mehr als 20 Millionen Nutzern weltweit - zu sichern, sondern auch seine Reichweite auf das Ethereum-Ökosystem, die massive Nutzerbasis und die große Anzahl von dApps auszuweiten. Auf dieser Grundlage bietet es Nutzern eine sicherere und transparentere Inter-Game-Wirtschaft und unterstützt mit zkSync Era und HyperChains kostengünstige und schnelle Transaktionen im Ethereum-Netzwerk.Die Partnerschaft wird es WEMIX PLAY auch ermöglichen, Technologien und Infrastrukturen zu entwickeln, mit denen weitere Blockchain-Spiele in das WEMIX-Ökosystem integriert werden können.-Ende-Informationen zu WEMADE"Where Games Change"WEMADE ist ein renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und Pionier für die Masseneinführung der Blockchain-Technologie in der globalen Spieleindustrie. Durch mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Spieleentwicklung und Serviceleistungen weiß Wemade genau, was nötig ist, um gute Spiele für die globale Gaming-Community zu entwickeln. www.wemade.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2039311/Wemade_Matter_Labs_sign_partnership.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wemade-und-matter-labs-unterzeichnen-partnerschaft-als-teil-von-wemix-plays-vollwertiger-expansion-auf-ethereum-301780452.htmlPressekontakt:Kevin Foo,Global PR,WEMIX,kevin.foo@wemix.comOriginal-Content von: Wemade Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164015/5470999