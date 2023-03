Die Auszahlung der Zinsen erfolgt direkt auf die Brokerage-Konten der Kunden

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter, global operierender elektronischer Broker, gab heute bekannt, dass Kunden bis zu 4,33 USD auf sofort verfügbare Barguthaben über 10.000 USD erhalten werden. Im Unterschied zu anderen Brokern, die deutlich niedrigere Zinssätze anbieten, erfolgt die Auszahlung der Zinsen bei Interactive Brokers bequem direkt auf die Kundenkonten. Separate Sweeps-Konten, Fonds oder Programme sind somit nicht mehr erforderlich und Bargeld ist sofort verfügbar.

Während die Zinssätze bei anderen Brokern nur zwischen 0,01 und 2,32% USD betragen, werden die von Interactive Brokers gezahlten Marktzinsen auf Basis der Fed Funds Rate als Referenzsatz für minus 0,5 USD berechnet. Sollten die Zinssätze also wie zu erwarten weiter steigen, können Kunden von Interactive Brokers mehr verdienen.

"Im aktuellen Umfeld steigender Zinsen fragen sich viele Anleger, wie sie mit ihren Brokerage- und Sparkonten mehr verdienen können", so Thomas Peterffy, Gründer und Chairman von Interactive Brokers. "Anleger, die einen Teil ihres Portfolios in Bargeld anlegen, können von den attraktiven Zinssätzen, den leistungsstarken Handelsplattformen und der breiten Palette an kostengünstigen und globalen Produkten von Interactive Brokers profitieren."

Die Kunden von Interactive Brokers profitieren von den täglich anfallenden Zinsen und den monatlichen Auszahlungen. Das Cash-Management von Interactive Brokers ist zudem in die Broker-Konten der Kunden integriert, sodass Sie ganz einfach Zinsen erwirtschaften und Kredite zu den niedrigsten Zinssätzen aufnehmen können, ohne Bargeld zu transferieren.

Weitere Informationen zu den Zinssätzen von IBKR finden Sie hier:

USA und Länder, die von IB LLC betreut werden: https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php

Kanada: https://www.interactivebrokers.ca/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php

Vereinigtes Königreich: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php

Westeuropa: https://www.interactivebrokers.ie/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php

Über die Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Orderausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in verschiedenen Ländern und Währungen über eine einzige, einheitliche Plattform. Wir betreuen Einzelanleger, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und einführende Broker. Da wir uns bereits seit vier Jahrzehnten auf Technologie und Automatisierung konzentrieren, können wir unseren Kunden eine einzigartige, hochentwickelte Plattform für die Verwaltung ihrer Anlageportfolios zur Verfügung stellen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden attraktive Ausführungspreise und Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und ihnen so die Möglichkeit zu geben, hervorragende Renditen zu erzielen. Barron's hat Interactive Brokers in seinem am 25. März 2022 veröffentlichten Best Online Brokers Review das fünfte Jahr in Folge mit 5 von 5 Sternen auf Platz 1 eingestuft.

