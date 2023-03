Osnabrück (ots) -Geraldine Chaplin: Meine Tochter lehnte mein "Doktor Schiwago"-Kleid abFilmstar hat einen Keller voll bunter T-Shirts - Chaplin-Tochter muss auch nach mehr als 100 Filmen für Rollen vorsprechenOsnabrück. Filmstar Geraldine Chaplin (78) wird ihre historische Premieren-Garderobe nicht los: "Das 'Doktor Schiwago'-Kleid habe ich meiner Tochter zu schenken versucht. Sie hat abgelehnt. Wahrscheinlich zu altmodisch", sagte die Schauspielerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Auch sie selbst trage heute lieber andere Stoffe als in ihrer Jugend: "In jungen Jahren habe ich auf das kleine Schwarze geschworen. Inzwischen bin ich aber ziemlich alt - und deshalb bin ich auch bunt", sagte die 78-Jährige und verwies auf einen Keller voller Anziehsachen in den verrücktesten Farben. "Was ich noch besitze, sind Massen von T-Shirts. 'Leben und leben lassen', steht auf einem, das wahrscheinlich noch aus den 60ern stammt - mein Lebensmotto."Auch nach mehr als 100 Filmen muss die Tochter Charlie Chaplins für ihre Rollen zum Casting gehen: "Ich muss immer noch vorsprechen. Und es gibt auch immer noch genug Regisseure, die es wagen, mich abzulehnen", sagte Chaplin. Auf die Frage, bei welcher Rolle sie nicht zum Zug kam, antwortete Chaplin mit einem Klassiker: "Mary Poppins zum Beispiel. Dabei wäre ich ganz sicher eine richtig gute Mary Poppins gewesen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5471005