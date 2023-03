Riad, Saudi-Arabien, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Redner vertreten eine vielfältige und hochmotivierte Gruppe, die ausgewählt wurden, um die dringendsten Probleme der Welt anzusprechen.RIAD, Saudi-Arabien, 23. März 2023 /PRNewswire/-- Das Future Investment Initiative (FII) Institute hat die bestätigten Redner für den Global PRIORITY Summit bekannt gegeben, die über die dringendsten Probleme der Menschheit in unserer sich entwickelnden Welt sprechen werden. Der Gipfel findet am30. und 31. März 2023 im berühmten Faena Hotel in Miami Beach statt und wird in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister von Miami, Francis X. Suarez, organisiert.Das eineinhalbtägige Gipfeltreffen umfasst über 25 Diskussionsrunden, die von führenden Persönlichkeiten wie Dina Powell McCormick, Global Head of Sovereign Institutional Business & Sustainability & Inclusive Growth bei Goldman Sachs, Zain Asher, Anchor bei CNN, und John Yearwood, Editorial Director of Diversity & Culture bei Politico, moderiert werden.Zu den wichtigsten Podiumsdiskussionen des ersten Tages gehören eine Diskussion über den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank mit dem ehemaligen US-Finanzminister Steven Mnuchin, die Zunahme der "Lernarmut" auf der ganzen Welt nach der Pandemie mit Gitanjali Rao, TIME Magazine's erstes Kind des Jahres und der Aufbau einer bemerkenswerten Karriere nach dem Sport mit Alex Rodriguez, der Baseball-Legende.Am zweiten Tag werden die Teilnehmer von führenden Raumfahrtexperten hören, dass 2023 ein vielversprechendes Jahr für die Weltraumforschung sein wird. Weitere Podiumsdiskussionen sind eine Diskussion über Peace to Prosperity mit Jared Kushner, CEO von Affinity Partner, eine Diskussion über die Rolle der Globalisierung bei der Zunahme der Internetkriminalität mit Manuel Medina, Managing Partner bei Medina Capital, und eine Diskussion über The Business of Sport mit Greg Norman, CEO und Kommissar von LIV Golf."Wir bringen Vordenker aus einer Vielzahl von Branchen zusammen, um uns die Augen für die Herausforderungen zu öffnen, mit denen die verschiedenen Bereiche unserer Welt konfrontiert sind", sagt Richard Attias, CEO des FII Institute. "Der Global PRIORITY Summit unterstützt unsere Mission, nicht nur mit Entscheidungsträgern zusammenzukommen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, sondern auch durch Investitionen, moralische Unterstützung und die Stärkung der Stimmen der brillanten Köpfe, die unsere Zukunft gestalten, um einen echten Unterschied zu schaffen."Zu den prominenten Rednern der Veranstaltung gehören:- S.E. Yasir Al Rumayyan - Gouverneur des öffentlichen Investitionsfonds von Saudi-Arabien und Vorsitzender des FII Institute- Ihre Hoheit Prinzessin Reema Bint Bandar Al Saud - Botschafterin Saudi-Arabiens in den Vereinigte Staaten- Francis X. Suarez - Bürgermeister von Miami- Ertharin Cousin - Ehemaliger Leiter des Welternährungsprogramms der Vereinigten Nationen- DJ Khaled - Grammy-gekrönter Produzent- Jared Kushner, CEO von Affinity Partners- Jorge Mas - Geschäftsführender Eigentümer von Inter Miami CF und Vorsitzender von MasTec- Dina Powell McCormick - Global Head of Sovereign Institutional Business and Sustainability and Inclusive Growth bei Goldman Sachs- Minister Steven Mnuchin - Ehemaliger Finanzminister der Vereinigte Staaten.- Greg Norman - CEO und Kommissar von LIV Golf- Nelson Peltz - CEO und Gründungspartner von Trian Fund Management, L.P.- Gitanjali Rao - TIME Magazine's erstes Kind des Jahres- Senator Matteo Renzi - Senator für Florenz und ehemaliger Premierminister von Italien- Craig Robins - CEO von Dacra; Vorsitzender und Mitbegründer von Design Miami- Alex Rodriguez - World Series Champion, CEO von A-Rod Corp, und Miteigentümer der Minnesota Timberwolves und Lynx- David Rosenberg, Mitbegründer und CEO von AeroFarms.- Barry Sternlicht - Vorsitzender und CEO der Starwood Capital Group- Donald Tang - Stellvertretender Vorstandsvorsitzender von SHEIN und Gründer von Tang Media Partners und Global Road Entertainment- John Yearwood - Redaktionsleiter für Diversität und Kultur bei Politico- Jeff Zalaznick - Hauptpartner der Major Food GroupDas vollständige Programm des Global PRIORITY Summit des FII Institute finden Sie hier: LinkFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2039182/Future_Investment_Initiative_Institute_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-fii-institute-gibt-vortragende-fur-den-global-priority-summit-in-miami-bekannt-301780512.htmlPressekontakt:Reem Al Saud reem.alsaud@fii-institute.orgOriginal-Content von: Future Investment Initiative Institute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169345/5471010